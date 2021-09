PSG : Messi a un argument imparable pour être titulaire face à Manchester City

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Des individualités incroyables face à un collectif incroyable, c'est le résumé sommaire que l'on pourrait faire du PSG-Manchester City de ce soir. L'affiche du Parc des Princes a déjà son importance pour les vice-champions de France, tenus en échec par Bruges (1-1) en ouverture. Une défaite pourrait mettre une pression inutile sur l'équipe si tôt dans la saison. La présence de Lionel Messi dès le coup d'envoi est encore une inconnue puisque l'Argentin n'est pas totalement guéri du coup au genou reçu contre l'OL.

Mais le quintuple Ballon d'Or a un très bon argument pour inciter Mauricio Pochettino à le titulariser : City lui réussit bien. En six matches en trois ans, de 2014 à 2016, l'Argentin s'est imposé à cinq reprises, a inscrit six buts (dont un retentissant triplé en octobre 2016) et délivré deux passes décisives. On apportera deux bémols à ces statistiques : elles remontent à avant l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc des Citizens et surtout, elles correspondent à l'époque bénie de la MSN. Mais il ne tient qu'à Messi, Neymar et Mbappé de faire briller la MNM ce soir !

