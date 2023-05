PSG : Messi a volontairement séché l'entraînement !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les révélations continuent sur ce qu'on peut commencer à appeler l'affaire Messi. Ce mercredi, L'Equipe et Le Parisien apportent de nouveaux éclaircissements sur l'escapade de l'Argentin en Arabie Saoudite lundi et mardi, qui lui vaut quinze jours de mise à pied mais surtout l'officialisation de son départ en juin. Le club de la capitale, qui était hésitant sur le bien-fondé d'une prolongation (l'émir le voulait, pas Campos), a décidé d'arrêter les frais en juin après deux années très contrastées au cours desquelles on ne peut pas dire qu'il en aura eu pour son argent.