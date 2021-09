PSG : Messi absent à Metz… et peut-être plus

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

C'est peut-être le meilleur moyen pour étouffer la polémique née dimanche de la sortie contrariée de Lionel Messi face à l'OL (2-1). Alors que l'Argentin a publiquement toisé Mauricio Pochettino, alors qu'il a peu célébré le deuxième but, inscrit dans les arrêts de jeu, et pas participé à l'échange avec les ultras à la fin de la partie, on apprend ce mardi qu'il est bel et bien blessé. Et qu'il manquera du coup le déplacement à Metz demain.

« Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures », indique le communiqué du club. Ce qui laisse à penser que l'Argentin pourrait manquer un peu plus que le voyage en Moselle. Si c'est un moyen d'étouffer la polémique, c'est sacrément bien trouvé !

