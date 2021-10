PSG : Messi brille, Neymar dégoupille et Mbappé fait polémique

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

La France a remporté la première Ligue des Nations de son histoire hier à Milan en dominant l’Espagne aux forceps (2-1). Menés, les Bleus ont su réagir par l’intermédiaire de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le but de l’attaquant du PSG est décrié en Espagne car il semble entaché d’un hors-jeu. Quand la passe de Theo Hernandez est déclenchée, Mbappé semble bien devant Eric Garcia. Mais au ralenti, on voit que ce dernier effleure le ballon du pied, ce qui modifie la trajectoire et déclenche une nouvelle action ? C’est toute la question.

« Il y a tout un problème d’interprétation pour savoir si la passe de Garcia est volontaire ou non, analyse Bruno Derrien dans L’Équipe. Eux l’estiment volontaire car Mbappé n’est pas jugé hors jeu. Ils ont considéré que le défenseur a remis en jeu l’attaquant. Cela va contre l’esprit du jeu, même si c’est la règle. Ça reste de l’interprétation et une stricte application de la loi 11 : par ce contre ou cette passe, Garcia remet en jeu Mbappé, qui n’a donc pas à être signalé hors jeu. »

Neymar chaud en Colombie

La polémique, Neymar en a encore fait partie cette nuit lors du nul du Brésil contre la Colombie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (0-0). De retour de suspension, le crack du PSG a essayé de provoquer l'étincelle mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, à l'image d'un Gabriel Barbosa fantomatique (16 ballons touchés en 61 minutes) ou d'un Gabriel Jesus sans inspiration.

Comme souvent dans ces cas-là, Neymar a multiplié les mauvais choix et les ballons perdus (30 au total). L’attaquant du PSG s'est frustré et a fini par s'embrouiller avec Yerry Mina qui semblait lui donner rendez-vous dans les vestiaires pour s'expliquer... Heureusement que Lionel Messi a rendu une copie sans rature pour sauver la « MNM » en brillant contre l’Uruguay (3-0). « La Pulga » a marqué un but, une sorte de passe en cloche à destination de Nico Gonzalez qui a fini sa course dans les filets de Fernando Muslera.