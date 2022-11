PSG : Messi calme Cristiano Ronaldo avec deux records mythiques, un exploit inégalé en approche ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer sur cinq Coupes du Monde grâce à sa réalisation face au Ghana (3-2), Lionel Messi – lui aussi – continue sa razzia de records planétaires. Lionel Messi égale Pelé et Maradona Lors du match face au Mexique (2-0) samedi, l'attaquant du PSG est devenu le premier joueur de l'histoire à délivrer des passes décisives sur cinq éditions consécutives du Mondial. Sur la rencontre face aux Aztèques, il a aussi rattrapé deux marques emblématiques de Pelé et Diego Maradona. Du premier, il a égalé le nombre de passes décisives en Coupe du Monde (6). Du second, il est allé chercher son nombre de matchs dans la compétition (21) et son nombre de buts inscrits (8, le même Cristiano Ronaldo d'ailleurs!). Prochaine étape pour Lionel Messi : disputer au moins quatre rencontres de plus au Qatar pour chiper l'emblématique record de Lothar Matthaüs de 25 matchs en Coupe du Monde. Une marque encore jamais égalée dans l'histoire...

Pour résumer Comme Cristiano Ronaldo avant lui, Lionel Messi s'est offert son record en Coupe du Monde. Mais le meilleur est encore à venir pour la Pulga en cas de demi-finales de la compétition... Petit point sur les objectifs individuels atteignables.

Alexandre Corboz

Rédacteur