PSG : Messi chipe un nouveau titre et un gros chèque au nez et à la barbe de Mbappé

On le confirme, les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé vont être fraîches. D'ailleurs, c'est tout sauf un hasard si le Français était à New York pendant que l'Argentin faisait son retour au Camps de Loges. Ça lui a évité de participer aux festivités réservées au champion du monde. Mais qu'il le veuille ou non, il va vivre dans l'ombre de son coéquipier au PSG. Coéquipier qui, mercredi, a reçu une récompense individuelle, une de plus.

Lionel Messi a en effet été élu meilleur joueur de la planète pour l'année 2022 par la Fédération internationale de statistiques (IFFHS). Avec 275 points, l'Argentin a devancé... Mbappé (35) et Karim Benzema (30). Un plébiscite, donc. Et au niveau financier, Messi est également numéro un puisqu'il a récolté 9,6 M€ pour ses posts pendant la Coupe du monde sur les réseaux sociaux, dont la fameuse photo de lui avec le précieux trophée a été liké plus de 74 millions de fois, record historique pour Instagram. Kylian Mbappé, qui ambitionne d'être le numéro un dans tous les domaines, a encore du boulot !