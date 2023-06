PSG : Messi colle un éclat au club et à Paris en général

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

"La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l'aise dans le club, dans la ville, avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde et je pense que ça a marqué un peu toutes les équipes en général, elle a marqué un peu la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi."

"Ce sont deux années pendant lesquelles je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusée, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien. J'ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu au-delà de l'aspect sportif, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus c'est l'aspect familial."

La fiche de Lionel Messi

Messi: "Money, never been an issue with me. We didn't even discuss the contract with Barcelona! They sent me a proposal but was never an official, written and signed proposal" 🔵🔴 #FCB



"We never negotiated my salary. It wasn't about money otherwise I was going to join Saudi". pic.twitter.com/GXIPVyNIkY