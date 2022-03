PSG : Messi, Cristiano Ronaldo et le Barça réunis l'été prochain en Australie ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Si la saison 2021-22 est encore loin d'être terminée, au niveau des grands clubs on reçoit déjà des offres pour des tournées estivales exotiques et lucratives. Si les Etats-Unis, le Golfe et l'Asie sont généralement les terrains de chasse privilégiés des clubs, leur permettant de doper leurs revenus, l'Australie serait particulièrement offensive SUR l'été 2022.

En effet, Sport rapporte que le FC Barcelone mais également le PSG et Manchester United ont reçu la même offre pour une tournée au pays des kangourous et des kaolas... Moyennant un très gros chèque.

Le promoteur de cette tournée en Australie aurait pour but d'offrir aux supporters locaux le premier match de Lionel Messi contre son club de toujours du Barça ainsi qu'un choc entre CR7 et la Pulga. Pour l'heure, aucun des trois clubs n'a répondu, attendant de connaître leur disponibilité réelle à ces dates.

#FCB 🔵🔴



🇦🇺 El Barça se podría enfrentar a Messi y Cristiano en Australia



💰 Los azulgranas tienen una propuesta para disputar unos amistosos al finalizar la temporadahttps://t.co/7mw1R5SShz — Diario SPORT (@sport) March 2, 2022