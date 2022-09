PSG : Messi, Danilo... Galtier distribue les bons et les mauvais points après Toulouse

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Tenu en échec par Monaco (1-1) le week-end dernier, le PSG devait se racheter ce soir à Toulouse et il y est parvenu puisqu'il s'est imposé (3-0) malgré l'énorme match de Maxime Dupé, le portier du Téfécé, auteur de 17 arrêts. Neymar, Mbappé et Bernat ont concrétisé la nette domination parisienne, à la grande satisfaction de Christophe Galtier.

« C'était un bon match, félicitation à Toulouse, a commenté le coach du PSG au micro de Laurent Paganelli. Il y a eu beaucoup de qualité technique, de situations, et Dupé a fait un match exceptionnel. Les attaquants ont marqué, Léo (Messi) a fait deux passes décisives. C'est très bien. »

Toutefois, le PSG a concédé certaines situations et cela n'a pas échappé à son coach... « Quand on a un peu relâché la pression, on a vu qu'on n'était pas à l'abri. On a été pris sur certaines transitions. Danilo n'avait pas beaucoup de repères comme axial gauche ». Pas sûr, donc, que le Portugais ait marqué des points au Stadium...