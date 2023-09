PSG : Messi tacle encore Paris et fait une grosse révélation sur Mbappé

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'en finit plus de critiquer le PSG, club où il a joué de 2021 à 2023. Et la star argentine, qui a récemment accordé une interview à la chaîne YouTube OLGA, a de nouveau cassé du sucre sur le dos du club de la capitale.

"C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme je l'espérais", a d'abord confié la Pulga avant de reprocher un manque de reconnaissance du PSG après sa victoire en finale de la Coupe du monde avec l'Argentine. "J'ai été le seul joueur (parmi les champions du monde) qui n'a pas eu de reconnaissance."

Lionel Messi, qui s'est, par ailleurs, exprimé sur Kylian Mbappé, a révélé s'être "bien entendu" avec l'attaquant français et a jugé "compréhensible" la frustration du public français : "J'étais à l'endroit contre qui nous avions gagné la finale."

