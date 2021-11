PSG : Messi est à Madrid pour se soigner

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Sorti sur blessure lors de la victoire le week-end dernier du Paris Saint-Germain sur sa pelouse face au LOSC (2-1), Lionel Messi souffre d'une "gêne aux ischios-jambiers à gauche et de douleur au genou", comme annoncé dans un communiqué par le PSG.

Pour se soigner et retrouver le plus rapidement possible le chemin des pelouses, la Pulga, qui a été convoqué par le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à l'Uruguay, le 13 novembre, et contre le Brésil, le 17 novembre, s'est rendu ce jeudi dans une clinique à Madrid, là où il avait été soigné en 2015 après sa rupture du ligament collatéral interne du genou gauche.