PSG : Messi est fixé pour sa convocation avec l'Argentine !

La liste des joueurs argentins retenus par Lionel Scaloni pour les matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Chili le 28 janvier et la Colombie le 2 février vient de tomber. Sans surprise, Lionel Messi n'y est pas, au contraire de ses coéquipiers du PSG Angel Di Maria et Leandro Paredes. Cette décision était attendue depuis quelques jours déjà et elle est avant tout politique.

Le patron de la Fédération argentine, Claudio Tapia, n'a en effet aucune envie de se fâcher avec les grands clubs européens à dix mois de la Coupe du monde. Il a donc demandé à son sélectionneur de laisser les meilleurs joueurs à disposition de leurs équipes pour ces deux dates, surtout que l'Argentine est déjà certaine d'aller au Qatar. Pour Lionel Messi, ce choix s'imposait d'autant plus qu'il n'a plus joué depuis bientôt un mois, qu'il a attrapé le covid pendant ses vacances au pays et que le calendrier va très prochainement s'accélérer pour lui avec deux matches par semaine. Une décision gagnant-gagnant-gagnant, donc, pour l'Argentine, le PSG et le septuple Ballon d'Or.