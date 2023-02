PSG : Messi & Co voient rouge avant Montpellier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Christophe Galtier a été limpide hier midi : le PSG n’en a pas fait assez collectivement, dimanche, contre le Stade de Reims au Parc des Princes (1-1). Déçu par le manque d’implication de ses joueurs, le technicien marseillais les a encore recadrés en tête-à-tête.

« La première période contre Reims ne peut pas me satisfaire. Je l’ai dit aux joueurs mardi matin, on doit retrouver de la rigueur et de l’exigence, a-t-il tonné en conférence de presse. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ses performances et ce qu’il donne à l’équipe. Les milieux doivent notamment être plus intenses et dans l’utilisation du ballon. »

Le coach du PSG devrait aussi penser à faire remarquer à ses joueurs qu’ils dépassent trop souvent la ligne rouge. Le PSG a par exemple commis 17 fautes à Rennes le 15 janvier, le record pour Paris cette saison, toutes compétitions confondues. « Retrouver un minimum de sérénité est donc devenu une étape nécessaire, pour le PSG, dans sa marche vers Munich », martèle L’Équipe.