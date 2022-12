PSG : Messi et Mbappé ont encore mis le club dans une situation intenable au Qatar

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG se frotte les mains : le monde entier va forcément applaudir cet après-midi le seul club capable d’avoir réuni les deux actuels meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Du côté du club, on est en émoi et on a surfé sur le Mondial réussi de ses deux stars pour établir une communication très ciblée. Seul hic : pour lequel des deux prendre parti en finale ? Trancher semble juste impossible !

« J'ai hâte d'être à cette finale, parce que c'est un grand plaisir pour moi. J'espère que ce sera la France, mais l'Argentine aussi a fait une bonne Coupe du monde avec Leo... Si je le pouvais, je la donnerais aux deux », a déjà déminé Nasser Al-Khelaïfi sur RMC Sport cette semaine.

En interne, on précise aussi à L’Équipe que c'est « top d'avoir deux finalistes et qu'ils ne sont pas en concurrence » afin de ne pas avoir à choisir l'un plutôt que l'autre. En fonction du résultat, le PSG pourra néanmoins orienter sa communication dans l'une des langues disponibles sur ses différentes plateformes.