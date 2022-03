PSG : Messi fait naufrage, Cristiano Ronaldo sort les muscles

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Auteur d'une nouvelle prestation sans relief lors de la défaite ce mercredi du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Real Madrid (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Lionel Messi, qui n'a plus marqué depuis six matchs, a toutes les peines du monde à retrouver son meilleur niveau au PSG.

Son alter-ego, Cristiano Ronaldo, est lui aussi dans le dur ces dernières semaines. Après une longue disette sans marquer, la star portugaise, absent dimanche dernier lors du derby mancunien entre Manchester City et Manchester United (4-1), s'est blessé à la hanche.

Sur son compte Instagram, CR7 a sorti les muscles, assurant qu'il comptait revenir au plus vite : "Travailler d’arrache-pied pour une solide reprise. J'ai hâte de revenir sur le terrain et d'aider l’équipe." Un message publié en début de soirée qui tranche forcément avec le dépit de Messi quelques heures plus tard.