PSG : Messi, Mbappé, les recrues... Pochettino se livre avant Troyes

Messi

"Comme je l'ai déjà dit, nous sommes concentrés sur le début de saison. En parallèle, le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l'équipe."

Mbappé

"Il est à la disposition de l'équipe. Il y a un pourcentage élevé de chances qu'il débute le match."

La préparation

"On a vécu une année anormale avec le Covid-19 et on savait que les joueurs avaient besoin de vacances et de repos avant d'affronter la saison qui nous attend. A partir de maintenant, tout le monde va commencer la préparation ensemble."

Son projet avec le PSG

"Chaque entraîneur à son style, son projet. Mais cela dépend aussi des joueurs que l'on a dans l'équipe à la fin du mercato. On verra comment apporter notre vision. On verra si c'est positif ou négatif mais à la fin, si nous remplissons nos objectifs, ce sera un succès."

Sa prolongation

"On vient de prolonger il y a quelques jours. Cela montre que le club croit en nous pour les deux prochaines années. Le président et le directeur sportif pensent que c'est la bonne chose. Nous, on donnera tout pour aider le club à atteindre ses objectifs d'ici la fin de la saison."

Les recrues

"Je suis très content du travail et des efforts du club pour renforcer l'équipe en attirant des joueurs capables de nous aider. Certains pourront jouer avant d'autres. Je suis très content par rapport au travail réalisé jusqu'ici."

L'équipe face à Troyes

"On s'est préparé de la meilleure manière en fonction des joueurs disponibles. On va mettre une équipe performante et qui respectera les principes de jeu. Notre objectif, c'est de gagner."

Kalimuendo

"Nous sommes content de lui, c'est un jeune joueur issu du centre de formation. Il fait de bonnes choses et on analyse. On verra à la fin du mercato les meilleures options pour lui et le club. C'est la même chose pour Eric Junior Dina-Ebimbe."

