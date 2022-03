PSG : Messi, Neymar, Al-Khelaïfi... Daniel Riolo balance des dossiers après Monaco !

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Le PSG a touché le fond hier à Louis II. Humiliés par une équipe de l’AS Monaco totalement décomplexée, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir se remettre les têtes à l’endroit pendant la trêve internationale. S’ils ont besoin d’arguments pour revenir plus fort face au FC Lorient dans deux dimanches, ils pourront peut-être s’appuyer sur la dernière diatribe de Daniel Riolo à leur endroit. Le polémiste s’est lâché en plein match.

« Le PSG a décidé d’être ridicule et honteux jusqu’à la fin de la saison ? C’est ça le projet ? Neymar a donné sa vie pour revenir contre le Real… logique qu’il se traîne comme un joueur de DH sur le terrain… et pardon pour les joueurs de DH, a-t-il commenté sur Twitter. Si le PSG et le Qatar veulent se faire un minimum respecter, plusieurs joueurs, coaches doivent passer à la compta et être dégagés sur le champ ! Et contre Lorient, des gens viendront encore expliquer aux Supp du PSG qu’il ne faut pas siffler ? Ne rien dire. Sinon Il a bien fait Messi d’avoir bobo au ventre, il a échappé à la cata du jour. »

Ce même Riolo en a remis une couche hier soir dans l’After en laissant entendre n’avait pas voulu venir en prétextant qu’il était malade et que « de toute façon, il ne joue plus ». « L’entraîneur n’existe plus et le président n’a pas dit un mot, on ne l’a pas entendu, a-t-il pesté. Après un tel désastre, n’importe quel président aurait resserrer les boulons. Ni Nasser, ni Leonardo, rien. C’est une débandade totale. »

🎙 @DanielRiolo après la débâcle du PSG à Monaco : "Le PSG n'est plus un club là. Il y a une fracture dans le vestiaire entre des joueurs qui ne se parlent plus." pic.twitter.com/GBxaCh07fp — RMC Sport (@RMCsport) March 20, 2022

Pour résumer Daniel Riolo était particulièrement remonté contre les joueurs du PSG après leu débandade à Monaco dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1 (0-3). Même les absents ont pris très cher, à commencer par un certain Lionel Messi.

