PSG : Messi, Neymar et Mbappé n'ont pas solutionné le problème majeur du club

Il y a quelques jours, L'Equipe a sondé des représentants des grands championnats européens pour savoir ce qu'ils pensent du PSG. La réponse a été unanime et elle est négative. En Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne, on voit d'un très mauvais œil ce nouveau riche sans histoire qui peut s'acheter toutes les stars de la planète football grâce aux fonds sans fin de son propriétaire. Interrogé sur le sujet, l'ancien Parisien Jérôme Rothen, ce n'est que de la jalousie, qui mettra cependant beaucoup de temps à passer.

"En Europe, c’est juste de la jalousie. Depuis l’arrivée des Qataris, ils n’ont jamais été invités à la table des très grands. Et pourtant, ils se sont donné les moyens d’avoir une équipe compétitive qui peut combattre avec les meilleurs européens. Dans plusieurs réunions à l’UEFA, la parole du PSG ne comptait pas forcément, on les regardait de haut et ça concerne les Barça, Real, Juve Manchester United, Liverpool… Ces clubs-là n’ont jamais respecté à sa juste valeur le PSG avec cette étiquette de nouveau riche qu’on lui a collé."

"Même en gagnant une Ligue des champions, le PSG ne sera pas respecté"

"Même en gagnant une Ligue des champions, le PSG ne sera pas respecté comme certains qui en ont gagné depuis 100 ans, cinq, six, sept ou treize Ligue des champions. La marque Paris a été exportée à l’international et ça, c’était la priorité du PSG. Pour exporter la marque à l’international, il fallait faire venir des stars et des grands noms. Et ils l’ont fait. Ce ne sont que les clubs concurrents qui détestent le PSG. Les autres pays moins importants du football ne détestent pas le PSG."

