PSG : Messi, Mbappé et Neymar seront bien seuls face à l’OM

Mauricio Pochettino compte ses blessés avant le Classique de dimanche (20h45). Selon L’Équipe, Keylor Navas, victime d’une lésion en sélection, est toujours à l’infirmerie. Même si son retour à l’entraînement est prévu cette semaine, le gardien costaricien sera juste pour la réception de l’OM.

Angel Di Maria a repris comme prévu et peut espérer être au moins remplaçant face au grand rival marseillais. Les défenseurs Abdou Diallo (lésion adducteur) et Layvin Kurzawa (lombalgie et mollets) sont d’ores et déjà forfait pour cette rencontre au sommet.

Il devrait en être de même pour Ander Herrera (œil) qui doit retrouver les séances collectives en fin de semaine. Julian Draxler et Leandro Paredes en ont terminé pour cette saison. Marquinhos, laissé au repos le week-end dernier, a récupéré. C’est sans doute la seule bonne nouvelle enregistrée hier au Camp des Loges.

