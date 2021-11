PSG : Messi, Leipzig, Bordeaux, Pochettino répond à tout

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Lionel Messi

"Il ne sera pas disponible. Il va voyager en sélection. On espère qu'il sera disponible pour la sélection et qu'il pourra revenir après."

Le calendrier

"Depuis notre arrivée en janvier, avec le covid, la situation collective est comme ça. La densité de compétitions fait qu'il y avait parfois l'impossibilité pour certains joueurs de ne jouer deux matchs de suite."

Les gardiens

"Je suis satisfait de l'alternance et ils répondent de façon positive à cette situiation. On parle de gardiens de très grand niveau, ils répondent d'une très bonne façon. La situation est bonne. Il y a aura peut-être une décision qui se fera mais la façon de partager le temps de jeu se passe très bien. Il y a une bonne relation entre eux. Ils sont très compétitifs."

Le nul à Leipzig

"On n'a pas bien commencé le match contre Leipzig. Les deux premières attaques de Leipzig étaient hors-jeu mais les arbitres ont laissé continuer avant de revenir au hors-jeu, ça instaure du danger. Après le penalty arrêté, on a repris le contrôle du match, on est revenu au score. Dommage de s'être fait reprendre à la fin. On doit améliorer plusieurs secteur."

Le projet de jeu

"Je pense que nous progressons collectivement et individuellement. Il faut voir les circonstances. Nous avons recruté de nombreux joueurs, nous sommes dans un processus de construction et on doit s'attaquer aux priorités qui sont la gestion individuelle et l'adaptation. A partir de là, on peut développer une façon de jouer qui s'appuie sur une organisation collective et des bases solides. Comme entraîneur, j'aimerais gagner chaque match 5-0, avoir 75% de possession, jouer dans la moitié adverse, récupérer le ballon le plus rapidement possible. Ce serait l'idéal mais nous sommes dans un long processus. Souvent je ne dors pas en pensant à tout ça."

Kimpembe

"Toutes les décisions prises le sont en lien avec le secteur performance et le staff médical. Il n'a jamais été poussé ou forcé à jouer. Je vous le dirais avec humilité si ça avait été le cas, si on avait fait une erreur."

L'état d'esprit

"Je suis un entraineur satisfait. L'engagement et le don de soi sont au rendez-vous. Après il y a cette exigence de faire à chaque fois mieux. Si on marque 100 buts, on en veut plus, si on arrête un penalty on veut en arrêter deux. Aujourd'hui je suis satisfait de l'état d'esprit. Si les résultats sont là, c'est parce qu'il y a de la volonté, du don de soi. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on attend de remarquer au PSG, mais aujourd'hui c'est le cas, et c'est une base. Les performances, elles, iront de mieux en mieux."

Propos retranscrits par RMC