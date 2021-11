PSG : Messi rassure Leonardo et ses supporters sur son investissement

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lionel Messi a joué hier contre le Brésil (0-0). Et, fort heureusement, il ne s'est pas blessé. Car s'il était rentré à Paris avec une indisponibilité plus ou moins longue, ça se serait certainement mal passé avec les dirigeants du PSG, déjà réticents à l'idée de le laisser rejoindre la sélection argentine alors qu'il n'a pas disputé les trois derniers matches du club de la capitale. Mais non seulement il va bien mais en plus, Messi semble bien investi dans le projet parisien, comme il l'a laissé entendre sur son compte Instagram.

« Je viens d'atterrir à Paris avec l'immense joie d'avoir atteint l'objectif de me qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est sans aucun doute la cerise sur le gâteau d'une année très spéciale que nous avons eue avec notre sélection ! Merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez toujours. En janvier si Dieu le veut, nous nous reverrons. Maintenant, il est temps de changer de cible car j'ai encore beaucoup d'envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux rester concentré et travailler pour y arriver. Il ne reste qu'un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d'autres bons moments que nous pouvons réaliser en France. Bisous à tout le monde ! »

