PSG : Messi s'est mis en mode Cristiano Ronaldo, la L1 peut trembler !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Revenu plus tôt que prévu, dès le 5 juillet, de ses vacances, Lionel Messi (35 ans) semble plus déterminé que jamais à faire oublier sa première saison très mitigée au PSG (11 buts, 15 passes décisives en 34 matchs). Encore sous contrat pour un an et déterminé à l'honorer malgré les appels du pied du FC Barcelone et de Joan Laporta, la Pulga est revenu en France transformé selon le Parisien.

Abdos de compet', fit comme jamais, Messi se prépare en vue du Mondial

Présent au plus près de l'équipe durant les dix jours du stage au Japon, le journaliste Stéphane Bianchi dépeint un Messi aux « abdos saillants » et au « taux de masse grasse au plus bas ». Un joueur qui a fait forte impression lors des matchs amicaux face aux clubs nippons.

Déterminé à briller pour sa dernière Coupe du Monde en novembre au Qatar, le septuple Ballon d'Or a compris que les jambes ne suivront que si la tête tourne rond... Et sur ce plan aussi, il n'y a visiblement plus de malaise : « Au delà de son état de forme, c'est d'ailleurs ce qui a frappé tous les observateurs présents au Japon. Comme l'ensemble de ses partenaires, l'Argentin a traversé les dix jours de préparation en terres nippones avec le sourire aux lèvres et une joie de vivre évidente ».