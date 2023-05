PSG : Messi s’est offert un autre record à Strasbourg

496 buts pour Lionel Messi dans les cinq grands championnats, on pensait que ce record était suffisamment marquant pour la soirée de Lionel Messi. Mais ça ne suffisait visiblement pas à l’Argentin, qui a égalé un nouveau record historique dans le football…

En effet, en étant sacré champion de Ligue 1 pour la deuxième fois de sa carrière, Lionel Messi s’est adjugé le 43ème trophée de sa carrière, un record absolu, tenu seulement par Dani Alves jusqu’alors. Il ne suffira donc plus que d’un trophée à l’ancien barcelonais, pour tenir ce record à lui-seul.

