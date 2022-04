PSG : Messi s’offre un nouveau record après son match contre Clermont

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG a, encore une fois, largement dominé son adversaire lors du match à Clermont. Les Parisiens ont été portés par le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé lors de cette rencontre. Une rencontre où Messi s’est offert un record inédit.

En effet, auteur d’un triplé de passes décisives l’argentin devient le premier joueur à délivré deux fois trois passes décisives dans un match de Ligue 1 en une saison. Il avait déjà réalisé cette prouesse contre l’ASSE en novembre 2021.

Leo Messi is the first player in Ligue 1 history to assist three goals in a single game more than once in a season 🎯 pic.twitter.com/QzvuDYX25z