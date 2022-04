PSG : Messi sifflé, le titre boycotté... un ancien de l'OM et de l'ASSE fait la leçon aux Ultras !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Présent dans l'émission du dimanche soir sur Prime Vidéo, Rémy Cabella a fait la morale aux supporters du PSG après le 10e titre de champion des Franciliens et le boycott par les Ultras des célébrations du titre.

« Je ne comprends pas la réaction des supporters même s’ils peuvent être frustrés de la performance en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu’ils affrontaient le Real Madrid, l’un des clubs les plus titrés dans la compétition. Ils ont le droit d’être énervés car ils ont une belle équipe, un bel effectif mais pour en avoir discuté, ils ont décroché leur 10ème titre de Champion de France, on préfèrerait voir les joueurs et les supporters le célébrer ensemble (…) Quand on est gamin, on rêve de gagner des trophées et là, c’est dommage pour le football de voir ces images entre joueurs et supporters ».