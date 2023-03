PSG : Messi va hanter Cristiano Ronaldo jusqu'en Arabie Saoudite

Depuis le 1er janvier, Cristiano Ronaldo n'a plus à penser à sa rivalité avec Lionel Messi, Parti à al-Nassr, le Portugais n'avait plus à songer à la lutte pour le Ballon d'Or, pour les buts inscrits en carrière ou en Champions League, pour le nombre de victoires en C1. Dans cette pré-retraite dorée, il était le seul goat du royaume saoudien. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Car l'Argentin ne semble pas décidé à le laisser en paix.

Le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed Al Khateeb, a en effet annoncé une visite de Lionel Messi en mars dans le cadre de son rôle d'ambassadeur. Un rôle que le champion du monde partage avec CR7, dont le contrat à 200 M€ avec al-Nassr comporte justement cette partie VRP. Messi et Ronaldo unis pour soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite à la Coupe du monde 2030, qui l'eut cru, sachant que leurs propres pays aimeraient également l'organiser ? Et pour l'ancien de Manchester United, le cauchemar Messi n'est peut-être pas terminé puisqu'il se dit qu'il pourrait lui aussi dans débarquer le championnat saoudien...

I am happy to welcome our Tourism Ambassador and star Lionel Messi and his family and friends this month on his second visit to Saudi to enjoy our most beautiful tourism destinations, connect with our people and enjoy unique experiences! @VisitSaudi pic.twitter.com/GCpX6JLAVu