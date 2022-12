PSG : Messi va prendre un stop monumental des dirigeants !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Deux raisons expliquent déjà le frein du PSG : le statut de bourreau des Bleus, mais aussi les provocations argentines qui ont suivi le match, notamment celles de l’inénarrable Emiliano Martinez. En 2018, après le sacre de l’équipe de France en Russie, seuls les clubs français avaient pu permettre à leurs champions du monde de présenter la coupe à leur public : l’OM (Mandanda, Rami, Thauvin), le PSG (Areola, Kimpembe, Mbappé), l’ASM (Sidibé) et l’OL (Fekir).

PSG are unsure whether to grant Lionel Messi's request to show off the World Cup trophy at their next home game 🏆 pic.twitter.com/LlOgbqUsrD