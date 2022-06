PSG : Messi va régler ses comptes avec Neymar en rentrant à Paris

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

"Ils ont gagné la Coupe du Monde ?", avait lâché Neymar en commentaire d'une photo des Argentins ravis dans le vestiaire après avoir remporté la Finalissima. Après la large victoire ce dimanche de l'Argentine face à l'Estonie (5-0), Angel Di Maria a été interrogé sur cette pique, révélant que Lionel Messi et Neymar devraient avoir une discussion à leur retour à Paris.

"Messi et Paredes en parleront sûrement avec Neymar"

"Je pense que c'est quelque chose qui a fait parler au Brésil plus qu'autre chose et qu'il a commenté là-bas. C'est normal, il aime toutes ces choses. On rigole, j'ai une très bonne relation avec lui. Nous n'avons pas parlé mais nous le ferons plus tard. Messi et Paredes doivent revenir à Paris et ils en parleront sûrement. Avec Richarlison, c'est aussi arrivé. Ils aiment ça le spectacle mais nous sommes calmes. Gagner avec la sélection est plus qu'important, quel que soit la Coupe. Peut-être que d'autres ne le vivent pas comme ça, mais les Argentins oui et c'est pourquoi ils le célèbrent comme ça", a rétorqué l'ailier droit argentin à son désormais ex-coéquipier du PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur