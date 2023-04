PSG : Messi vend la mèche pour le limogeage de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

L'avenir de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, est au coeur de toutes les attentions. Et selon les informations du Parisien, les négociations de la prolongation de contrat de la Pulga au PSG seraient à l'arrêt car le clan de l'Argentin réclamerait une revalorisation salariale.

Les intentions de Messi confirme que Galtier sera viré

Toujours selon les informations du Parisien, le champion du monde 2022 souhaiterait également connaître le projet sportif du PSG la saison prochaine et surtout, savoir qui sera le prochain entraîneur pour prolonger ou non avec le club de la capitale. Ce qui acte le fait que Christophe Galtier ne sera plus le coach parisien la saison prochaine.

PSG : Messi, la gourmandise salariale au cœur des négociations ?

➡️ https://t.co/uWgnNPJyja pic.twitter.com/X8yoVnDR9e — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 25, 2023

