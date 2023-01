PSG : Messi victime d'une incroyable supercherie avec la Coupe du monde

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Vous visualisez la photo de Lionel Messi brandissant la Coupe du monde après la finale contre la France et qui lui a valu de décrocher le record historique de likes sur Instagram (plus de 74 millions) ? Eh bien, ce n'était pas le vrai trophée ! Le quotidien argentin Clarin vient de révéler que le capitaine de l'Albiceleste a bien eu la Coupe entre les mains au moment de la remise par l'émir du Qatar mais ensuite, c'est une copie qui a atterri entre ses mains !

Des supporters argentins, Paula Zuzulich et Manuel Zaro, présents dans les tribunes du stade ayant abrité la finale, avaient réalisé une copie du célèbre trophée, tellement bien faite qu'elle a dupé tout le monde. Lors du tour d'honneur des Argentins, un proche de Leandro Paredes l'a eu dans les mains, qui l'a transmis au milieu de la Juventus, qui l'a ensuite remis à Lionel Messi. Et c'est ainsi que le Parisien a brandi un faux trophée pour le cliché le plus liké de l'histoire. Ensuite, Angel Di Maria est venu lui dire que ce n'était pas le bon et les choses sont rentrées dans l'ordre. Une histoire aussi incroyable que la finale de ce Mondial 2022 !