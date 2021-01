PSG – MHSC (4-0) : la 100ème de Neymar sous le maillot parisien à la loupe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Soirée symbolique pour Neymar en ce 22 janvier 2021. Face à Montpellier, le Brésilien a disputé son 100ème match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Débarqué au Paris SG pour la somme record de 222M€, le Ney dispute actuellement sa quatrième saison sous le maillot parisien. Un chiffre symbolique pour le joueur de 28 ans qui témoigne de l’histoire d’amour qui est en train de s’intensifier entre la Ville Lumière et la superstar brésilienne.

Difficile de l’imaginer au départ, tant les obstacles ont été nombreux. Entre les rumeurs incessantes d’un retour au FC Barcelone et ses nombreuses blessures, son idylle parisienne n’a pas été un conte de fée permanent, Mais quand on y pense, quelle histoire d’amour ne connaît pas des hauts et des bas ? A l’arrivée, le numéro 10 semble bel et bien parti pour prolonger le plaisir, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Qui l’eût cru ?

Neymar, des statistiques folles au PSG

En 99 apparitions sous la tunique des Rouge et Bleu, le « Ney » a inscrit 80 buts, mais aussi délivré pas moins de 46 passes décisives. Impliqué sur 126 buts, le Brésilien est le joueur le plus décisif de l’histoire du PSG. Une fierté pour le Brésilien qui espérait célébrer cette soirée si particulière avec un doublé et ainsi offrir à ses fans 5h de live en sa compagnie, comme il l’a écrit sur son compte Twitter.

vitória e 2 gols hoje, domingo tem no mínimo 5h de live 😛 — Neymar Jr (@neymarjr) January 22, 2021

Un Neymar décisif, un Neymar impliqué

Dans ce 4-2-3-1 aligné par Mauricio Pochettino, Neymar était aligné en position de numéro 10. A ses côtés, Kylian Mbappé et Angel Di Maria pour servir Mauro Icardi, à la pointe de l’attaque parisienne. Mais comme l’aime le rappeler l’entraîneur argentin, il préfère parler d’animation tactique que de système. Les trois hommes ont eu beaucoup de liberté et ont souvent permuté. La majeure partie du match, le Brésilien l’a passé sur l’aile gauche et dans l’axe afin d’organiser le jeu parisien.

La partie n’a pas été de tout repos pour le numéro 10 parisien – surtout en première période - qui devait trouver des solutions face à un bloc montpelliérain positionné très bas, encore plus après l’expulsion de Omlin assez tôt dans la partie après une sortie non maîtrisée sur Mbappé (19ème). A la baguette des offensives parisiennes, il a régalé ses coéquipiers en les mettant dans les meilleures conditions, avec la facilité technique qu’on lui connaît. Les espaces se sont libérés au fur et à mesure de la partie, ce qui a permis au Brésilien de faire parler toute sa classe.

Ce vendredi soir et comme bien souvent, il a été à l’initiative, mais également à la conclusion des actions. Parfaitement servi par Kylian Mbappé en retrait, Neymar a tranquillement inscrit son 4ème but de la saison d’un plat du pied (60ème). Preuve d’un Neymar impliqué, le Brésilien était à l’interception sur le 3ème but parisien. Ce dernier a par la suite parfaitement trouvé en profondeur Icardi qui n’avait plus qu’à servir sur un plateau Mbappé pour son doublé. Un doublé que le Brésilien a tenté d’aller chercher, en vain. Pour sa 100ème avec le PSG, Neymar a régalé par ses arabesques et ses ouvertures lumineuses, comme bien souvent. Un Neymar décisif et impliqué. De quoi donner le sourire aux supporters parisiens.