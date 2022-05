PSG : Molina balance une bombe sur Messi, Mbappé pas épargné ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il y a plusieurs mois, Romain Molina a annoncé dans une vidéo sur Youtube qu'il allait dévoiler une affaire de corruption touchant le PSG, qui ferait passer l'affaire OM/VA pour une aimable plaisanterie. En attendant ce moment très attendu par tous les supporters de clubs victimes du dopage financier, le journaliste d'investigation a lâché une petite bombe lors d'une interview réalisée pour le média Blast mardi. Il y est question d'avantages financiers accordés par le Qatar aux stars parisiennes et qui servent de revenus complémentaires.

Interrogé sur le salaire que Mbappé allait désormais toucher au PSG, Molina a répondu qu'il ne savait pas exactement car il y a ce qui est déclaré en France et qui est versé au Qatar. Selon lui, Lionel Messi a ainsi touché 200 M€ pour s'engager avec Paris l'été dernier ! Et Mbappé sera forcément dans les mêmes eaux, lui qui aurait reçu "un pont d'or, c'est indécent", d'après Molina, qui précise que le joueur a en outre subi des pressions, notamment de la part du monde politique. Avec de tels chiffres, on comprend mieux, en tout cas, pourquoi Neymar a fini par prolonger, de même que le champion du monde...

Pour résumer Au cours d'une interview au média Blast, le journaliste d'investigation a révélé que le Qatar versait des salaires complémentaires aux stars du PSG, dont Lionel Messi. Selon lui, Kylian Mbappé ne ferait pas exception à la règle.

Raphaël Nouet

Rédacteur