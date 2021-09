PSG - Montpellier (2-0) : Mbappé montre des signes d'énervement envers Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Grâce à des buts d'Idrissa Gueye (14e) et Julian Draxler (88e), le Paris Saint-Germain s'est imposé ce samedi sur sa pelouse face à Montpellier (2-à), décrochant sa huitième victoire en autant de matchs cette saison en Ligue 1.

Une nouvelle fois muet devant le but, Kylian Mbappé, qui vient d'être élu meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1, a montré des signes d'énervement envers Neymar, lui reprochant qu'il ne lui avait pas passé le ballon sur une action de but après l'heure de jeu. "Il ne me fait pas la passe", aurait lâché l'attaquant français à Idrissa Gueye après sa sortie dans des images captées par Canal+.