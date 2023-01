PSG : Manchester United ou Liverpool pourrait détourner le Qatar de Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Hier, l'information selon laquelle QSI se serait renseigné pour intégrer le capital de Tottenham a circulé. Rien de surprenant dans la mesure où le fonds d'investissement qatari cherche à constituer un réseau de clubs comme le fait son rival d'Abu Dhabi avec Manchester City, Troyes, Gérone, etc. Seulement, le compte Twitter de Bloomberg a lâché une petite bombe de nature à faire trembler tous les fans du PSG : le propriétaire du club de la capitale envisagerait aussi de devenir actionnaire majoritaire à Manchester United ou Liverpool, deux géants mis en vente !

Et ça, ça pourrait tout changer dans la destinée du PSG ! En effet, l'UEFA interdit à deux clubs participants à une même compétition européenne d'avoir le même propriétaire. Si QSI s'engage à MU ou Liverpool, il lui faudra devenir minoritaire à Paris. Plus question, dès lors, d'avoir Ooredoo, Aspire, Qatar Airways comme sponsors, sans parler des contrats individuels avec les joueurs pour booster leurs revenus. La quête de nouveaux actionnaires pour le PSG n'est peut-être pas si innocente et pourrait signifier, à terme, un retrait des Qataris.