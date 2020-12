PSG : MU, une finale, Marquinhos, Cavani… les mots forts de Tuchel

Une peur de l'élimination ?

“Oui, et face à Leipzig aussi, c’était une victoire obligatoire. Demain, on va aussi voir le résultat de Leipzig (face à Istanbul à 18h55, ndlr). La situation est possible qu’on arrive à Old Trafford pour gagner. C’est l’un des meilleurs challenges au monde. On va se préparer tactiquement et mentalement . On va essayer d’influencer l’équipe dans tous les domaines possibles pour faire un grand combat et jouer avec confiance. C’est nécessaire de surmonter cet obstacle.”

“Ce n’est pas seulement un question d’état d’esprit, il y a plusieurs raisons qui expliquent les difficultés. On en a beaucoup parlé. On arrive comme dans une finale dans le groupe à Old Trafford. C’est à nous de montrer la meilleure chose possible, c’est un challenge de gagner ici à Old Trafford.”

Jouer plus haut contre MU ?

“Oui, mais c’était aussi le plan contre Leipzig (victoire 1-0 du PSG) mais ce n’était pas possible pour nous. Si le jeu demande ça, on doit trouver des réponses sur le terrain. Je n’étais pas déçu face à Leipzig, ce n’était pas possible de contrôler le ballon et il fallait trouver des solutions défensivement. C’était nécessaire. Si on a la qualité et la confiance pour avoir le ballon, ce sera la meilleure chose possible pour nous. On doit toujours être vigilants car ils sont forts en contre-attaque, l’une des meilleure équipes. Si c’est nécessaire de jouer en bloc, on doit le faire (…) On va essayer de gagner la possession car c’est le style qui nous donne confiance.”

Marquinhos en défense centrale ?

“Je ne veux pas dire maintenant car on joue demain. C’est une question qui intéresse aussi le coach de MU. Je ne peux pas dire.”

Les retrouvailles avec Cavani

“Il était décisif pendant la deuxième mi-temps contre Southampton (2 buts et 1 passe décisive). Il a montré sa qualité et sa détermination dans la surface adverse, ce n’est pas une surprise. On doit trouver des solutions contre lui, c’est sûr.”

La mauvaise passe de Mbappé

“J’ai entendu cette statistique il y a une heure et j’étais surprise, je ne peux pas l’expliquer. Il a tout pour marquer à tous les niveaux et même en C1. C’est trop long pour nous, c’est aussi une des autres raisons qui expliquent nos six points dans le groupe. Je ne peux pas expliquer, il a la qualité, la personnalité et l’expérience pour être décisif. On va tout essayer pour le pousser dans le meilleur niveau possible.”

