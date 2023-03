PSG : Mukiele et Hakimi absents contre le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le latéral tricolore souffre des ischios-jambiers et le Marocain de douleurs musculaires. Les jeunes Younes El Hannach et Nehemiah Fernandez-Véliz ont pris part à laséance du jour, tout comme Ethan Mbappé.

L'incertitude plane toujours sur la présence de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi dimanche pour le match entre le PSG et Rennes. Le Parisien indique ce mercredi que les deux défenseurs ne se sont pas entraînés.

