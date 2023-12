PSG - FC Nantes : frayeur pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

PSG-Nantes, c'est en ce moment au Parc des Princes. Mais l'avant-match a été marqué par une belle frayeur côté parisien.

Il s'est écroulé pendant l'échauffement

En effet, sur un faux mouvement, Kylian Mbappé s’est écroulé sur la pelouse du Parc. Les soigneurs sont venus le rejoindre et ils ont testé ses appuis. Tout est finalement rentré dans l'ordre et le capitaine des Bleus a pu tenir sa place. Plus de peur que de mal, donc.

