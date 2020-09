PSG : Natalia Barulich, la nouvelle copine de Neymar met le feu à Instagram

Neymar a retrouvé un peu de sérénité. Incontrôlable après son altercation avec Alvaro Gonzalez le 13 septembre dernier, l’attaquant du PSG s’est réfugié dans son quotidien pour se retrouver. Ce même quotidien, Natalia Barulich le partage depuis peu selon quelques indiscrétions.

La chanteuse sculpturale née en Croatie serait en effet la nouvelle petite amie de Neymar, avec qui les liens d’amitié se sont resserrés depuis la rupture de la belle avec Maluma. Depuis que les deux tourtereaux se seraient rapprochés plus intimement, la notoriété de la belle Natalia a décuplé pour passer à pas moins de 3,5 millions de followers sur Instagram.

300 000 like pour une photo !

Sa dernière publication, un cliché où l’on peut la voir sur un lit en sous-vêtement sombre, a même mis le feu au réseau social en générant plus de 300 000 like et presque 2 000 commentaires. Neymar semble avoir trouvé à qui parler.