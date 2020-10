PSG : Natalia Barulich s'énerve après une question sur sa relation avec Neymar Jr

Depuis quelques semaines maintenant, la rumeur enfle. Neymar Jr ne serait plus célibataire mais en couple avec le mannequin américain Natalia Barulich. La belle est même apparu très proche de la star du PSG lors de plusieurs publications sur Instagram et cela a généré quelques tensions avec son « ex » le chanteur colombien Maluma.

Pour l'heure, ni Neymar ni Natalia n'ont toutefois confirmé leur relation... Et ce n'est pas encore pour tout de suite ! Invité à la radio mexicaine pour promouvoir son single Selva, Natalia Barulich est ressortie très remontée de son entrevue avec le journaliste Javier Poza qui menait l'interview. La raison ? Une question sur Maluma et Neymar.

« J'essaie vraiment de promouvoir ma chanson, pas ma vie personnelle »

«Je pensais que c'était une interview musicale et j'essaie vraiment de promouvoir ma chanson, pas ma vie personnelle. C'était l'impression que j'avais », a lâché la belle avant de couper court à la discussion.

Dans le média mexicain Grupo Formula, Javier Poza a donné sa version des faits, déplorant le départ de l'interviewée : « Bien qu'elle n'aime pas être liée à Maluma ou Neymar, c'est un fait que bien qu'elle soit un modèle reconnu, une femme belle et talentueuse, elle s'est fait connaître de manière générale pour cette affaire d'Hawaï et de Maluma, et puis Neymar et Ibiza (…) Elle était très bouleversée lorsque nous l'avons interrogé dans cet espace sur Neymar, sur Maluma, sur tout ce qui a été dit sur la chanson Hawaii ». L'ambiance devait être sympa sur la plateau après...