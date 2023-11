PSG - Newcastle : de violents incidents ont éclaté entre les supporters avant le match !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Deuxième du groupe F, le Paris Saint-Germain, qui reçoit ce mardi (21h) Newcastle, à l'occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, joue une grande partie de son avenir européen face aux Magpies. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Heurts entre supporters du PSG et de Newcastle À quelques heures de ce choc, ça a chauffé entre les supporters des deux clubs. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, des affrontements entre les fans parisiens et ceux des Magpies ont eu lieu ce lundi soir dans les rues de Paris. Espérons que ces scènes ne se reproduisent plus dans la journée d'ici le coup d'envoi... 27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 attacked Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/yqRTB7xHon — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À quelques heures de PSG - Newcastle, ça a chauffé entre les supporters des deux clubs. Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, de violents affrontements entre les fans parisiens et ceux des Magpies ont eu lieu ce lundi soir dans les rues de Paris.

Fabien Chorlet

Rédacteur