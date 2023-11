PSG - Newcastle : immense surprise pour Mbappé dans le groupe de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Luis Enrique n’est pas du genre à changer ses habitudes. Malgré l’enjeu du choc contre Newcastle (21h), l’entraîneur du PSG n’a fait aucune mise en place hier mais du travail tactique et un exercice de finition devant le but pour terminer la séance. L’Espagnol n’annoncera son équipe que quelques heures avant le début de la rencontre, aujourd’hui, et n’a pas eu de mauvaise surprise, ces dernières heures. Selon L’Équipe, Randal Kolo Muani, titulaire lors des quatre premières rencontres du PSG en Ligue des champions, devrait en enchaîner une cinquième.

Ethan Mbappé dans le groupe du PSG ?

Nordi Mukiele est attendu également pour poursuivre sa mission sur le côté gauche de la défense, avec un Lucas Hernandez qui pourrait rester dans l’axe. Paris attendra aussi beaucoup de Fabian Ruiz. RMC Sport note enfin la première apparition cette saison en C1 d’Ethan Mbappé dans le groupe du PSG. Bientôt âgé de 17 ans, le petit frère de Kylian n’a pas encore disputé la moindre minute avec les professionnels, lui qui a en revanche disputé tous les matchs de Youth League sous les ordres de Zoumana Camara, qui en fait l’un des cadres de l’équipe U19.

