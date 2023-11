PSG - Newcastle : Luis Enrique reprend encore Mbappé de volée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG a encore son destin en main en vue des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le penalty litigieux transformé in extremis par Kylian Mbappé hier contre Newcastle (1-1) lui permet d’entrevoir la suite de la compétition dans deux semaines à Dortmund, déjà qualifié. Un résultat positif en Allemagne lui permettrait de passer la phase de groupes de la C1. En attendant, il faudra régler le manque d’efficacité d’hier soir dans les rangs du PSG, un point soulevé par Mbappé au coup de sifflet final et qui n’a pas forcément plu à Luis Enrique.

« C’est du football, pas du basket »

« C’est du football, pas du basket, a-t-il rectifié au sujet des critiques de Mbappé en conférence de presse. On est l’une des équipes qui marquent le plus en Europe mais ce soir (hier), ça ne voulait pas entrer. Je suis très heureux de son comportement et de l’attitude de nos joueurs en général. Quand le ballon ne veut pas rentrer, c’est dur. On a été longtemps menés. Je suis très heureux de la capacité de mes joueurs de maintenir le niveau et de ne pas être frustrés. L’objectif est de se qualifier et de finir premier. »

🎥 Les réactions



🗣️ Luis Enrique : « Je dois remercier le public qui nous a poussé »



Le coach et Lucas Hernandez reviennent sur le match nul lors de #PSGNEW pic.twitter.com/v88tlAiV0Y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2023

Podcast Men's Up Life