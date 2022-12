PSG : Neymar a battu un triste record

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Pour son retour au Parc des Princes après la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar a dérapé. Titulaire au coup d'envoi, comme Kylian Mbappé ou encore Marquinhos, le numéro 10 du PSG a été l'auteur d'une superbe passe décisive sur coup franc en première période. Mais ça s'est gâté en seconde mi-temps.

Neymar, l'as des cartons rouges

À l'heure de jeu, Neymar a écopé d'un premier carton jaune après un mauvais geste sur un Strasbourgeois, puis d'un second quelques secondes plus tard, pour une simulation dans la surface de réparation. Clément Turpin a alors sorti le carton rouge et Neymar a quitté la pelouse. Il s'agissait alors du 5e carton rouge reçu par Brésilien depuis ses débuts en Ligue 1 en 2017/2018, selon Opta. L'analyste ajoute qu'aucun autre joueur n'en a récolté plus sur la même période.