PSG : Neymar a commis un nouvel impair avec les dirigeants qataris

Neymar a réussi un nouvel exploit à Paris : faire la Une de L’Équipe en pleine période de convalescence ! Selon le quotidien sportif, l’attaquant brésilien du PSG serait en effet sur le départ et pourrait rejoindre Manchester United au mercato estival. Si l’information a déjà pris du plomb dans l’aile en Angleterre, on apprend que le crack de 31 ans a encore réussi à agacer les dirigeants du PSG. Le crochet de Neymar à Barcelone est mal passé Son aller-retour à Barcelone il y a huit jours, lorsque ses anciens coéquipiers du Barça ont fêté leur titre de champion d’Espagne, n’aurait ainsi pas été trop apprécié par la direction parisienne. Celle-ci est d’autant plus agacée par le fait que Neymar s’envole bientôt à nouveau en direction de son pays natal pour les vacances. Il devrait alors être accompagné par un voire deux des kinés qui le suivent au quotidien. Un moindre mal... Les unes du journal L'Équipe du mardi 23 mai pic.twitter.com/29GLsQ3ctJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2023

