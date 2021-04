PSG : Neymar a déjà validé son plan … d'après-carrière

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

S'il n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG au delà de 2022, Neymar Jr (29 ans) a déjà une idée de son avenir... Après le football. En effet, le Brésilien a déjà largement planifié sa retraite, lui qui espère passer des rectangles verts... aux tables de poker avec l'espoir de passer professionnel dans la discipline.

Dans un entretien à Cnews, Neymar a confirmé que la passion qui occupe beaucoup de ses nuits parisiennes était une vrai vocation pour lui : «C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière ».

Une table avec Neymar, Raymond Domenech et l'ancienne gloire suédoise Tomas Brolin, reconverti dans le poker au niveau professionnel, ça aurait de la gueule, non ?