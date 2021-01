PSG : Neymar a enterré la hache de guerre avec un vieil ennemi de L1

Souvenez-vous, c'était il y a à peine plus d'un an... A l'occasion de la 17e journée de Ligue 1 PSG avait battu Montpellier (3-1) et Andy Delort s'était pris le bec avec deux joueurs parisiens : Leandro Paredes et Neymar. « Le pire ce n'est pas Neymar. C'est Paredes, avait expliqué l'Algérien à Team Duga sur RMC. Alors lui, c'est incroyable. C'est impressionnant. Et pourtant, ce n'est pas Neymar ou Mbappé... ce que j'avais dit l'autre fois, où on dominait quasiment tout le match. À un moment, ils se mettent à un mètre avec Neymar, ils redoublent les passes, mais pour nous chambrer. Donc je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c'était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec...»

Delort : « Aujourd'hui tout va bien »

Un incident que Delort semble avoir digéré à en croire son entretien à Téléfoot dimanche avant PSG-Montpellier vendredi. « Avec Neymar, on s’est charrié, ça m’a bien fait marrer ce qu’il a fait, on a rigolé sur le terrain aussi, aujourd’hui tout va bien entre nous », a confié Delort. Sans dire le moindre mot sur Paredes...