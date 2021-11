PSG : Neymar a été recadré par l'un de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Dans le documentaire Neymar & The Line Of Kings sur DAZN, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, a annoncé que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait probablement la dernière de sa carrière. Des déclarations qui ont beaucoup fait réagir, surtout au Brésil.

Interrogé à ce sujet, Danilo pense que son coéquipier en sélection devrait faire plus attention à ce qu'il dit. "C'est compliqué. Des joueurs d'autres équipes ont aussi des prises de position similaires. Toni Kroos a récemment pris sa retraite internationale et ça ne fait pas scandale comme pour Ney. Mais, il doit faire attention. Mais s'il dit cela, c’est qu’il a ses raisons. Après, il y a aussi les personnes qui travaillent avec lui et qui réfléchissent et analysent la situation. Au bout du compte, c'est une question très personnelle et il est difficile de donner un avis, car je n'arrive pas à ressentir les mêmes sentiments que lui. J'espère qu'il sera avec nous pour longtemps, car c'est très agréable de le voir jouer à nos côtés", a lâché le latéral droit de la Juventus Turin dans une interview accordée à Goal.

🇧🇷 Danilo ne partage pas l'avis de Neymar et il tient à le faire savoir ⬇⬇ — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 16, 2021