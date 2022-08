PSG : Neymar approuve une critique contre Mbappé et fait un cadeau à une personnalité controversée

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Interrogé sur l'ordre des tireurs de pénalty après Montpellier (5-2), Christophe Galtier a expliqué que ses joueurs avaient suivi le consigne. Il était donc prévu que Kylian Mbappé tente sa chance en premier, alors qu'il connaît beaucoup plus d'échecs dans cet exercice que Neymar, qui a d'ailleurs réussi le sien hier soir, contrairement à son coéquipier. Mais ce n'est pas pour autant que la polémique n'a pas enflé sur les réseaux sociaux. D'autant que le Brésilien s'est chargé d'entretenir le brasier en likant un commentaire désobligeant pour Mbappé.

Ce commentaire était le suivant : « Maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les pénaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième tireur, aucun !! On dirait qu'avec son contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG !! ». Neymar n'a pas liké que ce message, il y en a eu d'autres du même acabit, mais on a compris l'esprit. Et ce n'est pas tout ! Le président du Brésil, Jaïr Bolsonaro, a dévoilé que Neymar lui avait envoyé un ballon signifié de l'un de ses derniers matches. Un cadeau sympa... sauf que Bolsonaro est loin de faire l'unanimité dans son pays et dans le monde politique. Raciste, anti-écologiste, covido-sceptique, il traîne nombre de casseroles qui ne manqueront pas d'être utilisées par les détracteurs du Ney !