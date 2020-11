PSG : Neymar aurait ouvertement menti à Tuchel et Leonardo

Ça n'étonnera personne puisque, depuis le début de sa carrière et plus encore depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar fait toujours ce qu'il veut. Surtout quand ça concerne la sélection du Brésil, son rêve absolu. En l'occurrence, cette fois-ci, il aurait décidé de jouer les prochains matches de la Seleçao, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, alors qu'il n'est pas tout à fait remis de sa blessure aux adducteurs.

Il va forcer pour pouvoir jouer

A l'origine, Thomas Tuchel ne voulait pas lâcher sa star. En conférence de presse, l'Allemand avait soutenu que l'attaquant pourrait rejouer après la mini-trêve internationale, sous-entendant qu'il lui faudrait du repos d'ici là. Mais la sélection brésilienne, soutenue par le Ney, a réfléchi à la possibilité de le convoquer. Et après avoir vu Deschamps appeler Mbappé en Bleu alors que celui-ci est également blessé, elle s'est décidée à convoquer son meilleur joueur.

Ensuite, après que les deux staffs médicaux aient communiqué, il a été décidé que Neymar rejoindrait bien le Brésil mais ne jouerait que s'il se sentait à 100%. Or, le média carioca UOL nous apprend ce matin que l'ancien Barcelonais estimerait se sentir d'ores et déjà au top et voudrait jouer tous les matches ! Obnubilé par le record de buts de Pelé sous le maillot jaune (77, il en est à 64), amoureux de la Seleçao et du jeu, il va forcer son physique pour être sur le terrain. Prenant ainsi un énorme risque de rechute qui pourrait lui coûter cher à son retour au PSG…