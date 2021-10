PSG : Neymar broie encore du noir, la sonnette d’alarme est tirée

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Dans le documentaire Neymar & The Line Of Kings, diffusé sur le site de streaming sportif DAZN, Neymar est apparu triste au moment d'annoncer que la Coupe du monde 2022 serait probablement la dernière de sa carrière. L'attaquant du Paris Saint-Germain, qui fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021, est également revenu sur sa blessure au dos lors du Mondial 2014.

"Ça a été l’un des pires moments de ma carrière. Cela a détruit mon rêve de continuer à jouer la Coupe du monde. Quand j’ai ressenti cette douleur au dos, je me souviens que Marcelo a voulu m’aider à me relever, mais j’avais vraiment mal. Ensuite j’ai essayé de bouger mes jambes, mais je n’ai pas pu. Je n’avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit : "Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien" et le docteur m’a dit : "J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise". Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d’abord. Il a répondu : "La mauvaise, c’est que ta Coupe du monde est terminée". J’ai éclaté en sanglots, en lui disant : "Et la bonne ?" Il a dit : "A deux centimètres près, tu ne marcherais plus." J’ai pleuré, j’étais triste de quitter le Mondial, triste d’être blessé."

Neymar Jr and The Line Of Kings 👑



How does it feel to have the hope of a nation rest on your

shoulders?



Find out 10/10. Only on DAZN. pic.twitter.com/Tdv3taEbOQ — DAZN Football (@DAZNFootball) October 7, 2021